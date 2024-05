Wiadomości kryminalne z 23.05.2024 w Poznaniu. Wypadki, kradzieże, zaginięcia

Do policjantów z Szamotuł dotarły informacje o tym, iż w Szamotułach jakiś mężczyzna zaczepia kobiety. Dzielnicowi ustalili dokładne miejsce zamieszkania podejrzanego, zatrzymali go i doprowadzili do pomieszczeń dla osób zatrzymanych. Podejrzany o naruszenia nietykalności cielesnej kobiet oraz groźby karalne usłyszał zarzuty. Postępowanie w sprawie jest w toku. Mężczyźnie grozić może kara więzienia. https://wielkopolska.policja.gov.pl/wlk/aktualnosci/253934,Szamotuly-Zaczepial-kobiety-uslyszal-zarzuty.html