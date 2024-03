Wielkanoc 2024: Wybierz życzenia na Wielkanoc i wyślij SMS! Oto śmieszne obrazki, kartki i wierszyki.

Wielkanoc 2024 - Życzenia wielkanocne do wysłania

*** Myślisz sobie to jakaś bajka, a ja ci życzę smacznego jajka. Bez obawy życzę też miłej zabawy!

Wesołego zająca, co śmieje się bez końca. Szczerbatego barana, co beczy od rana. Radości bez liku, pisanek w koszyku. I wielkiego lania w dniu mokrego ubrania!

*** Zdziwisz się - kto? Zdziwisz się - skąd? A ja Ci życzę Wesołych Świąt! Pomyślisz sobie, to jakaś bajka! A ja Ci życzę smacznego jajka!

Mnóstwo radości, jaj obfitości,

koszyka marzeń i mocnych wrażeń.

W Dyngusa dużo lania

i radości z leniuchowania.

***

Na Wielkanoc od króliczka,

niech Ci wpadną do koszyczka

niezła kasa i kiełbasa,

radość życia, coś do picia

i na miłość chęci tyle,

by mieć wszystko inne w tyle.

***