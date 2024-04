Wielki piknik na jubileusz leśników. Posadzą pamiątkową aleję drzew w Wielkopolsce. Będzie pokaz gaszenia pożaru i dużo innych atrakcji

Wielki weekendowy jubileusz leśników

W malowniczym zakątku Nadleśnictwa Kościan, a mianowicie w lesie pod Kątami, szykuje się niezwykłe wydarzenie, które połączy w sobie uroczystość z troską o naturę. Mowa tu o sadzeniu alei drzew, które ma na celu upamiętnienie ważnych jubileuszy leśników i strażaków. To wyjątkowa okazja, by wspólnie świętować i jednocześnie przyczynić się do zwiększenia zielonych płuc naszej planety.