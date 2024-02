Wielkie pieniądze dla Lecha Poznań. Gra w europejskich pucharach się opłaca!

Wielkie premia od UEFA dla Lecha Poznań

Sezon 2022/23 był historyczny dla Lech Poznań, który w Lidze Konferencji Europy dotarł aż do ćwierćfinału tych rozgrywek. Kolejorz zrobił coś, co nie udawało się polskim klubom przez lata. Najpierw wyeliminował rywala w europejskich pucharach na wiosnę, a następnie dotarł do najlepszej ósemki rozgrywek. Ma to też przełożenie na klubowe finanse. Właśnie opublikowano oficjalną kwotę, jaką Kolejorz dostanie od UEFA. Suma robi wrażenie.