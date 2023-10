Wielkopolska pełna tajemnic. Poznaj ciekawostki związane z naszym regionem! (cz. 3)

Wielkopolska pełna tajemnic. Poznaj ciekawostki związane z naszym regionem!

Gdzie w Wielkopolsce podziwiać można kopię słynnego okrętu Santa Maria, na którym Kolumb dopłynął do Ameryki w skali 1:1? W powieści "Noce i dnie" Maria Dąbrowska przedstawiła bliskie sobie miejsca. Ma to związek z naszym regionem? Gdzie narodziła się słynna kostka chodnikowa POZ-BRUK? Do jakiej świątyni przylgnęło określenie "uboga świątynia"? Gdzie odbyło się pierwsze w historii III Rzeczypospolitej posiedzenie Sejmu poza Warszawą? Jaki kościół zdobią polichromie autorstwa Eligiusza Niewiadomskiego - zabójcy prezydenta Gabriela Narutowicza?