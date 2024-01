- Staramy się zachować spokój i dystans. Nie dotykamy, nie dokarmiamy. Jeśli nie wiemy, do kogo się zwrócić, warto dzwonić na numer alarmowy, oni przekierują nas do odpowiedniego miejsca. Nie należy odwracać się plecami i uciekać, bo może to powodować u zwierzęcia instynktowny odruch pogoni. Patrzymy na zwierzę i powoli się wycofujemy. Jeżeli chcemy, żeby wilk wiedział, że ma do czynienia z człowiekiem, to można też krzyczeć, rozmawiać, machać kijkiem. Warto pamiętać, że jeżeli nie chcemy spotkać w lesie żadnego zwierzęcia, to warto, spacerując, głośno rozmawiać. Zwierzęta często mają słaby wzrok, ale bardzo dobry słuch, więc to powinno nas uchronić od niechcianego spotkania.