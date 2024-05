Właśnie tu w Poznaniu rozpalisz grilla w majówkę! Sprawdź lokalizacje oraz listę zakazów. Za co dostaniemy mandat?

Wielkopolska królową grillowania

- To tu mieszkańcy podzielają zamiłowanie do grillowania w każdej postaci - od klasycznych spotkań przy grillach węglowych aż po eksperymentowanie z nowoczesnymi urządzeniami gazowymi i elektrycznymi

Wielkopolanie są największymi miłośnikami grillowania w całej Polsce. Tak wynika z rankingu Grill Index, przedstawiającego zainteresowanie tym tematem w internecie. To właśnie mieszkańcy naszego regionu najczęściej sprawdzali sprzęt do grilla oraz dostępność mebli ogrodowych.

To już 60 lat Hotelu Mercure w Poznaniu. Jego pracownicy świętują wielki jubileusz, a w ramach uroczystości do menu hotelowej restauracji wprowadzono potrawy z lat 70. i 80. Cały jadłospis został…

Gdzie legalnie grillować w Poznaniu?

Wiosenna pogoda dopisuje, a w weekend prawdziwe tłumy zjawiają się nad Wartą, żeby rozpalić grilla. Tereny nadwarciańskie cieszą się wielką popularnością wśród młodszych oraz starszych poznaniaków. Całkowicie legalne jest rozpalenie grilla nad rzeką, oczywiście w obrębie wyznaczonych przez miasto stref. Są one oznaczone tak, by nie można było ich przeoczyć.

Ostatnim miejscem, do którego możemy wybrać się bez zapowiedzi, by rozpalić grilla jest Kiekrz i okoliczna wiata.

Inną popularną lokalizacją do grillowania wśród poznaniaków oraz poznanianek jest jezioro Rusałka oraz Strzeszyńskie , tzw. Strzeszynek. Można tam nie tylko pograć w siatkówkę, popływać, czy też poopalać się w słońcu, ale również grillować kiełbasę, kaszankę oraz szaszłyki. Tak samo jak w przypadku terenów nadwarciańskich wyznaczone są do tego specjalne strefy. Oba miejsca zarządzane są przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji.

Zakazy kontra nakazy – kary pieniężne

To problem, którym zajmują się również organizatorzy akcji “Warta warta posprzątania”. Wolontariusze zeszłego lata zebrali aż pół tony śmieci, z czego większość to tzw. śmieci weekendowe pozostawione po imprezach oraz grillu.

Strażnicy miejscy mogą wlepić mandat również, jeżeli uczestnicy wielkiego grillowania zakłócą porządek publicznych oraz z powodu spożywania alkoholu w miejscach do tego nie wyznaczonych. Kara wynosi od 100 do 500 złotych. W tym drugim przypadku wysokość kary wynieść może do 100 złotych, natomiast do zakłócania porządku zalicza się również zadymianie osób trzecich.