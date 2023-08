„Woda nadaje się do spożycia tylko po przegotowaniu”. Sanepid wydał komunikat dotyczący jakości wody z wodociągu Gizałki

Sanepid wydał komunikat

Problemy w wodą w gminie Gizałki. 14 sierpnia 2023 roku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie w wydanym komunikacie poinformował, że jakość wody odbiega od obowiązujących wymagań mikrobiologicznych. Wykazały to badania przeprowadzone w ramach kontroli wewnętrznej. W związku z tym woda nadaje się do spożycia tylko po przegotowaniu. Przegotowania wymaga także woda do przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw oraz mycia naczyń.

Jednocześnie sanepid wyjaśnia, że przekroczenia związków manganu nie mają negatywnego wpływu na zdrowie konsumentów, mogą obniżać cechy organoleptyczne wody (powodować zmianę barwy, smaku, brunatne zabarwienie armatury oraz przebarwienie bielizny podczas prania).