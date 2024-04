Wyłączenia prądu w wielkopolskim. Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 25.04

Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu?

Gdzie obecnie (25.04 5:04) nie ma prądu w wielkopolskim?

Kamionki ul. Wodna, ul. Poznańska 22, 27, ul. Modelarzy 9, 25.04 od godz. 5:00 do 11:00

Kaliszkowice Kaliskie. 25.04 od godz. 4:22 do 6:30

Planowane wyłączenia prądu w wielkopolskim

Brzoza, Kobierno ulice Gacki, Klonowa, Kobierska, Krotoszyńska, Krótka, Leśna, Łąkowa, Parcelki, Piaskowa, Raszkowska, Rzemieślnicza, Spacerowa, Widokowa, Wierzbowa, Zielona, Nowy Folwark, Smoszew ulica Łąkowa. 25.04 od godz. 9:00 do 11:00

gm. Góra: Strumienna nr 27A (dz. 89/2) KRAUZ. 25.04 od godz. 8:30 do 12:30

Parzewnia 1, 2, Stęgosz , dz. nr-542. 25.04 od godz. 9:00 do 14:00

Łuszczanów ulica Wiatraczna 32, 34. 25.04 od godz. 9:00 do 14:00

Dąbrowa 59, 61, Dzielice 75, od 78 do 81, 16, dz. nr-40/6, Henryków od 1 do 9, 9A, od 10 do 15, 76.

25.04 od godz. 9:00 do 11:00

Trzemeszno 13, 21, 22, 25, od 28 do 31, 31A, od 32 do 34, .-269/4.

25.04 od godz. 9:00 do 13:00

powiat pleszewski

Jedlec od 115 do 118, 119 A, od 120 do 123, 123C, 124, 124 A, 125, 48, 55/1, 59, 65/3.

25.04 od godz. 9:30 do 13:30

powiat kaliski

Zamęty 1, 2, 5, 6, 6A, 7, 8, od 59 do 61, 61A, od 62 do 71, 73, 75, 176/2, 210/1.

25.04 od godz. 8:00 do 11:30

powiat koniński

Grochowy 102, 102A, Rybie 33, 34, 40, 42, 43.

25.04 od godz. 8:00 do 11:30