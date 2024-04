Wypadek na trasie Kuślin - Michorzewo. Na drogę wtargnęło dzikie zwierzę. Czołowe zderzenie dwóch rozpędzonych aut

We wtorek, 16 kwietnia wieczorem na trasie łączącej Kuślin z Michorzewem, miało miejsce zdarzenie, które mogło zakończyć się tragicznie. Dwa samochody osobowe - audi A3 i skoda octavia - zderzyły się czołowo-bocznie. Przyczyną było wtargnięcie na jezdnię dzikiej zwierzyny, co zmusiło kierujących do nagłych manewrów.

- Po przybyciu zastępów na miejsce zdarzenia zastano dwa samochody osobowe (audi A3 i skodę octavie) po zderzeniu czołowo - bocznym z widocznymi wyciekami. Pojazdami podróżowali tylko kierowcy, którzy w chwili przybycia na miejsce straży znajdowali się poza pojazdami. Droga była całkowicie zablokowana, w obu kierunkach

- powiedział Szymon Maciejewski, oficer prasowy nowotomyskiej straży