Wzruszenie, radość i wdzięczność! To weekend cudów Szlachetnej Paczki. Potrzebujące rodziny z Wielkopolski otrzymają dary

Przez cały weekend darczyńcy, czyli osoby, które zdecydowały się przygotować dary zwożą swoje paczki do magazynów Szlachetnej Paczki. Jedną z osób, które zdecydowały się pomóc jest pani Natalia.

- Pomogłam rodzinie pani Kasi. To samotna mama, która, podobnie, jak ja, jest nauczycielką. Ta wspólna cecha sprawiła, że wraz z przyjaciółmi i rodzicami dzieci z przedszkola, w którym pracuje, zdecydowaliśmy się jej pomóc. Pani Kasia ma 15-miesięcznego synka Adriana, który ma zdiagnozowaną niepełnosprawność ruchową. To bardzo wzruszająca historia. Wśród ich potrzeb była lodówka i odkurzacz. To takie proste potrzeby, na które jednak ze względu na koszty ta rodzina nie mogła sobie pozwolić, bo wszystkie środki szły na leczenie synka. Kupiliśmy te sprzęty, a oprócz tego również zabawki dla chłopca i perfumy dla pani Kasi, bo to również było jej marzenie. Chcieliśmy, żeby poczuli się oni ważni - mówi Natalia Chwiałkowska, darczyńca i nauczycielka z Przedszkola Specjalnego nr 164 w Poznaniu.