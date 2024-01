Zagłodził psa i z martwym mieszkał przez kilkanaście dni. Jest apelacja prokuratury ws. 28-latka z Ostrowa Wielkopolskiego

Do ujawnienia zdarzenia doszło w październiku 2022 r. Mieszkańcy bloku przy u. Asnyka w Ostrowie Wlkp. zawiadomili policję o wydobywającym się na klatce schodowej odorze z jednego z mieszkań.

Matka mężczyzny i sąsiedzi byli zszokowani, nie potrafili zrozumieć i wyjaśnić przyczyn zachowania 28-latka, tym bardziej, że wcześniej pracował w schronisku dla zwierząt. Twierdzili, że dbał o psy.

Po zakończonym śledztwie mężczyzna został oskarżony o znęcanie się nad psami ze szczególnym okrucieństwem, za co grozi do 5 lat więzienia. W grudniu ub. roku Sąd Rejonowy w Ostrowie Wlkp. skazał go na 1,5 roku prac społecznych i dwuletni zakaz posiadania zwierząt. Sąd argumentował złagodzenie kary złym stanem zdrowia oskarżonego.