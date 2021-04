Zamiast śmietników będą kwietniki. Pracownicy Ogrodu Botanicznego wpadli na pomysł w duchu zero waste

W ubiegłym roku Zarząd Zieleni Miejskiej wymieniał kosze na śmieci w Rosarium na Cytadeli. Śmietniki nie wylądowały jednak na śmietniku. Jesienią wyjechały z parku, by mogli się nimi zająć pracownicy Ogrodu Botanicznego UAM w Poznaniu. Kosze będą służyły poznaniakom przez kolejne lata, pełniąc nową funkcję - pojemników na kwiaty. To pomysł zdecydowanie w duchu zero waste, czyli niemarnowania przedmiotów i nadawania im drugiego życia. Zobaczcie, jak wyglądały kosze i jak prezentują się jako nowe kwietniki --->

