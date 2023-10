ZAPRASZAMY NA AKCJĘ PROFILAKTYCZNĄ SIŁA KOBIETY

Inspirujące historie, wystawa zdjęć i informacje o profilaktyce zdrowotnej!

Każdego roku w październiku – miesiącu różowej wstążki – przypominamy, jak ważna jest troska o zdrowie. Pomagają nam w tym bohaterki akcji – 12 wyjątkowych kobiet, które usłyszały diagnozę „nowotwór” i postanowiły o siebie zawalczyć. Zapraszamy na wystawę zdjęć autorstwa Katarzyny Drejling. Przed obiektywem artystki stanęło 12 silnych kobiet, które w artystyczny sposób postanowiły podzielić się z nami swoją historią, pokazać siłę, piękno i zachęcić do badań profilaktycznych.

– Choroba uświadomiła mi, co jest w życiu najważniejsze. Zaczęłam inaczej widzieć świat, wyraźniej. Kocham ludzi i widzę, jakie to piękne, że każdy jest inny. Kochane kobiety, nawet jeżeli badania budzą w Was lęk, idźcie je zrobić. Też macie w sobie siłę, uwierzcie mi

– mówi jedna z uczestniczek akcji, Łucja Dobak. WYSTAWĘ ZDJĘĆ OBEJRZEĆ MOŻNA:

7-13 października

• w GNIEŹNIE – Galeria Gniezno

• w PILE – Galeria Vivo! Piła

14-20 października

• w LESZNIE – Galeria Leszno

21-27 października

• w POZNANIU – Centrum Handlowe Factory Dodatkowo od 7 października galeria zdjęć dostępna będzie w powyższym artykule

Wkrótce będą Państwo mieli także możliwość wysłuchania podcastów – rozmów z naszymi bohaterkami o ich drodze do zdrowia. Prosimy śledzić nasz serwis.

