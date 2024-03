Żonaci mężczyźni będą mogli zostać duchownymi? Taka decyzja zapadła w Kaliszu

W przeciwieństwie do diakonów, którzy zobowiązani są do celibatu, diakoni stali mogą być żonaci

Biskup Kaliski ogłosił wprowadzenie diakonatu stałego w diecezji. Oznacza to, że duchownymi będą mogli zostać także mężczyźni, którzy są żonaci.

Diakonat stały - co to oznacza?

Diakonat stały to stan, w którym mężczyzna po odpowiednim szkoleniu i przygotowaniu, zostaje wyświęcony na diakona, a następnie może pełnić swoje duchowe obowiązki przez całe życie, zachowując jednocześnie stan małżeński. W przeciwieństwie do diakonów, którzy zobowiązani są do celibatu, diakoni stali mogą być żonaci. - Diakonat nie stanowi części kapłaństwa i nie pociąga funkcji kapłańskich. Diakonat przynależy jednak do stanu duchownego. Posługą najbardziej typową dla diakona jest pełnienie dzieł miłosierdzia, poprzez niesienie pomocy najbardziej potrzebującym oraz animowanie różnorakich działań charytatywnych. Zadaniem diakona stałego jest także głoszenie słowa bożego, może on głosić homilie i kazania oraz prowadzić katechezę parafialną – podaje biskup kaliski Damian Bryl w liście do wiernych. Dodaje: - Diakon stały wypełnia również posługę liturgiczną poprzez wykonywanie czynności diakońskich podczas sprawowanie sakramentów: udzielanie chrztu, rozdzielanie komunii świętej, asystowanie i błogosławienie związków małżeńskich, udzielanie wiatyku umierającym oraz przewodniczenie nabożeństwom (np. różańcowe czy gorzkie żale), sprawowanie sakramentaliów, przewodniczenie obrzędowi żałobnemu i pogrzebowemu.

Co zrobić, żeby zostać diakonem?

Kandydaci na diakonów powinni zgłosić się do dyrektora ośrodka formacji, który sprawdzi, czy nie występują nieprawidłowości do święceń (m.in. opinia psychologiczna) oraz czy spełnione są warunki formalne. Kandydat musi zwrócić się z pisemną prośbą o dopuszczenie do formacji do biskupa oraz dołącza niezbędne dokumenty, a później razem z proboszczem parafii, z której pochodzi oraz małżonką (jeśli jest w związku małżeńskim) spotyka się z biskupem, który podejmie ostateczną decyzję o dopuszczeniu do formacji.

Okres propedeutyczny, czyli rozeznanie przez kandydata i Kościół powołania kandydata trwa pół roku. Później następuje okres kandydatury, czyli bezpośrednie przygotowanie mężczyzny do roli diakona, które trwa trzy lata. W czasie pełnienia roli diakona organizowane są dla nich rekolekcje i szkolenia.

Chętni powinni zgłosić się najpierw do swojego proboszcza, a później do Ośrodka Formacji Diakonów Stałych Diecezji Kaliskiej, które mieści się przy seminarium duchownym. Zgłoszenia przyjmowane są do 15 marca.

