Życzenia na Dzień Dziadka. Wierszyki, SMS i nierymowane życzenia od wnuków dla dziadka. Czego życzyć dziadkowi 22 stycznia 2024??

Życzenia na Dzień Dziadka 2024: Wierszyki dla dziadka

Życia długiego, szczęścia wielkiego,

nadziei prawdziwej, miłości cierpliwej

marzeń spełnienia, radości istnienia!

Żyj nam sto lat Dziadku!

***

Dziadku, Dziadku czy to ty?

Coś na Twojej głowie lśni.

To korona!

Słowo daje przecież znam korony z bajek!

Czy to fotel?

Ależ skąd!

To nie fotel tylko tron.

Dziadku, Dziadku jesteś królem!

Pytasz co to za zagadka.

To po prostu święto Dziadka!