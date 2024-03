10 km Szpot Swarzędz w tym roku 2 czerwca! Listy z zapisami otwarte, a na biegaczy czekają setki nagród, wyjątkowe medale i szybka trasa

Pierwszym wyróżnikiem dla Swarzędza jest bieg rodzinny. – Sześć lat temu podpatrzyłem starty całych rodzin na Majorce. Od razu wpadłem na to, że musimy ten genialny pomysł przenieść do nas. Zaczynaliśmy od 250 osób, a w tym roku liczymy, że na 1 km wystartuje w biegu rodzinnym prawie 1000 osób – przyznał Ireneusz Szpot, inicjator i organizator swarzędzkich zawodów. Drugim wielkim atutem 10 km Szpot Swarzędz zawsze były medale i nagrody.

Uczestnik Ironmana na Hawajach, zdobywca Korony Ziemi (trzynasty w Polsce i pierwszy w Wielkopolsce) nie zapomina też o tym, ze bieg w Swarzędzu musi mieć za każdy razem cel charytatywny. – W tym roku po raz drugi pobiegniemy dla Joasi. Kwotę na szczytny cel można przekazać już na etapie zgłoszenia do biegu. Rok temu startowa „jedynka” poszła za 1500 zł – zauważył Ireneusz Szpot.

W organizacji zawodów zawsze może on liczyć na wsparcie przyjaciół i władz miasta.

– Bieg 10km Szpot Swarzędz jest – obok Memoriału Arkadiusza Gołasia – największą i najpopularniejszą imprezą sportową w naszej gminie. To również jeden z największych biegów ulicznych na tym dystansie nie tylko w Wielkopolsce, ale również w kraju. Od początku cieszy się ogromną popularnością, a na listach startowych, wśród tysięcy biegaczy, co roku mamy nazwiska wielu utytułowanych zawodników. We wszystkich dotychczasowych edycjach na starcie tej imprezy stanęło ponad 20 tys. osób, którzy chwalą zarówno wysoki poziom sportowy, jak i organizacyjny. Dla mnie ważne jest jednak to, że w biegu uczestniczy wielu naszych mieszkańców, dla których bieganie stało się pasją i formą rekreacji – podkreślił Marian Szkudlarek, burmistrz Swarzędza.