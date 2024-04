Odpowiedź Piasta była błyskawiczna. Arkadiusz Pyrka huknął w stronę bliższego rogu, ale na posterunku był Jędrzej Grobelny. Chwilę później bramkarz Warty mógł tylko odprowadzić piłkę wzrokiem. Na strzał z dystansu zdecydował się były piłkarz Zielonych Miłosz Szczepański, ale trafił tylko w poprzeczkę.

Wydawało się, że pierwsza odsłona zakończy się bezbramkowym remisem, ale po zagraniu piłka dotarła do Kamila Wilczka, który zdecydował się na strzał z ok ok. 20 metrów i kompletnie zaskoczył bramkarza Warty. Grobelny jeszcze się poślizgnął i musiał skapitulować. Dla 36-letniego napastnika to pierwszy gol w tym sezonie. Ostatni raz na listę strzelców wpisał się nieco ponad rok temu - 23 kwietnia 2023 roku w wygranym meczu z Widzewem Łódź (3:2).