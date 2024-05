Poznański Budżet Obywatelski 2025

Można to zrobić drogą elektroniczną - w serwisie PBO , osobiście - w biurze podawczym Urzędu Miasta Poznania lub pocztą - na adres Gabinetu Prezydenta UMP (pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań). Do każdego zgłoszenia musi być dołączona lista poparcia z podpisami minimum 10 mieszkańców.

Zbieranie wniosków do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2025 rozpocznie się 6 maja i potrwa do końca miesiąca. Od 7 do 28 października odbywać się będzie głosowanie. Ogłoszenie wyników nastąpi do 30 listopada.