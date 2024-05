Noc Muzeów w Poznaniu 2024. Odwiedziliśmy Bibliotekę Raczyńskich. Co znajduje się w jej zbiorach? Zobacz zdjęcia! Emilia Ratajczak

18 maja w Poznaniu odbywa się Noc Muzeów. Wiele instytucji otwartych jest od wieczora do późnych godzin nocnych. Do większości można wejść za darmo, jednak trzeba się liczyć z ogromną kolejką. Na początek odwiedziliśmy Bibliotekę Raczyńskich. Oto, co znajduje się w jej zbiorach.