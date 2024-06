Rocznica koronacji króla Przemysła II. Zobacz, jak remontowano jego siedzibę. Miał być poznański Wawel, a powstał zamek Gargamela

Rocznica koronacji króla Przemysła II. Zobacz, jak remontowano jego siedzibę

Inicjatywa odbudowy zamku

Komitet Odbudowy Zamku Królewskiego w Poznaniu, działający od 2002 roku, postawił sobie za cel przywrócenie miastu jednego z jego najcenniejszych zabytków. Idea ta zyskała szerokie wsparcie organizacji społecznych oraz związków twórczych, co świadczy o głębokim przywiązaniu mieszkańców Poznania do ich lokalnej historii i kultury.

12 maja 2003 roku, po wielu miesiącach oczekiwania, ogłoszono zwycięzcę konkursu na koncepcję odbudowy. Projekt Witolda Milewskiego wyróżniał się silnym nawiązaniem do architektury dawnej, co od początku budziło emocje i dyskusje.

Finansowanie i budowa

Nowe życie zamku

26 czerwca 2016 roku mieszkańcy Poznania i turyści zyskali dostęp do części założenia zamkowego, w tym do Sal Przemysła oraz do wież z tarasami widokowymi. Był to pierwszy etap udostępniania zamku szerokiej publiczności.