Jak to jest być Świadkiem Jehowy? Rozmawiamy o głoszeniu i kwestiach medycznych

"Aktualnie Świadkowie Jehowy stanowią liczebnie trzecią religię w Polsce. W całym kraju jest nas około 116 tysięcy osób należących do ponad 1200 zborów". O głoszeniu na ulicach, pukaniu do domów, odmowie transfuzji krwi i trwającym na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich Kongresie rozmawiamy z Jerzym Rachutem, rzecznikiem Świadków Jehowy w Wielkopolsce.

W Poznaniu trwa kolejny Kongres Świadków Jehowy. W jakim celu organizowane są te wydarzenia i co się dzieje podczas nich?

W Poznaniu kongresy Świadków Jehowy mają długą tradycję, bo są organizowane już od niemal stu lat! Pierwszy z nich odbył się na MTP już w 1928 roku. Od samego początku były to radosne, budujące wydarzenia, ważne dla wielu mieszkańców Poznania i Wielkopolski. Dokładnie tak samo jest w tym roku! Przez trzy dni programu skupiamy się wyłącznie na samych pozytywnych treściach z Biblii. W dzisiejszych czasach, kiedy dociera do nas tak wiele złych wiadomości, wszyscy bardzo potrzebujemy takiego pokrzepienia. Taki kongres, to oczywiście bardzo radosne wydarzenie dla wszystkich Świadków Jehowy, ale nie tylko. Bardzo się cieszymy, że każdego roku tak wielu Poznaniaków przejawia otwartość i równie chętnie korzystają z programu. Cieszymy się, że możemy się spotkać w gronie kilku tysięcy osób, które doceniają praktyczną wartość Biblii i chcą się z niej dowiedzieć czegoś więcej. W tym roku przygotowano ponad 50 przemówień, wywiadów czy specjalnie na ten kongres nakręconych filmów.

Ilu Świadków Jehowy jest obecnie w Polsce? Czy są to najczęściej osoby, które urodziły się w rodzinie świadków czy dołączyły jako osoby dorosłe?

Aktualnie Świadkowie Jehowy stanowią liczebnie trzecią religię w Polsce. W całym kraju jest nas około 116 tysięcy osób należących do ponad 1200 zborów. Żeby dołączyć do grona ochrzczonych Świadków Jehowy, trzeba najpierw zdobyć pewien zakres wiedzy z Biblii podczas bezpłatnego kursu, który oferujemy każdemu kto tylko wyraża taką chęć. Na podstawie tej wiedzy, taka osoba osobiście podejmuje decyzję o tym, czy chce zostać Świadkiem czy nie. Dotyczy to również osób, które urodziły się w rodzinach Świadków Jehowy.

Jeśli chodzi o dość kontrowersyjny dla wielu osób temat, czyli głoszenie na ulicach czy w domach - wydaje się, że może być to trudne do przełamania, aby zapukać do czyjegoś domu lub po prostu rozmawiać z nieznajomymi. Czy mierzycie się z pewną nieśmiałością lub wstydem, który musicie przełamać? Na ulicach widać też młodych ludzi, czy np. oni nie mają z tym problemu?

Świadkowie Jehowy w głoszeniu stosują się zarówno do nakazu jak i sposobu działania jaki zostawił Jezus i chrześcijanie z pierwszego wieku. W Ewangeliach i w Dziejach Apostolskich opisano, że zarówno Jezus jak i jego naśladowcy głosili dobrą nowinę „publicznie” oraz „od domu do domu” (Ewangelia wg Łukasza 10:1; 10:6 oraz Dzieje Apostolskie 5:42; 20:20). Cieszymy się więc, że dziś po niemal dwóch tysiącach lat, to właśnie Świadkowie Jehowy są powszechnie kojarzeni zarówno z treścią jak i sposobem działania wzorowanym na Jezusie i pierwszych chrześcijanach. Chociaż oczywiście wymaga to od każdego z nas pewnych przygotowań czy przełamania różnych obaw, to jednak zależy nam, żeby jak najwięcej ludzi mogło poznać treść biblijnej dobrej nowiny, która jest skierowana do każdego człowieka. Wielu ludzi jest tego ciekawych, więc to nas motywuje. Oczywiście każdy Świadek podejmuje osobistą decyzję w jakim zakresie weźmie udział w tej działalności.

Czyli nie jest to określone w regułach, że świadkowie muszą głosić w ten sposób?

Zgodnie z nazwą, każdy Świadek Jehowy, jest gotów świadczyć, czyli mówić o swoim Bogu, Jehowie, ale też samodzielnie decyduje kiedy i jak to robić. Trzeba jednak przyznać, że rozmowy o Stwórcy, o Jego synu – Jezusie czy o planach Boga dla ludzi na bliską już przyszłość, sprawiają nam dużo przyjemności i radości, więc nie ma co ukrywać – lubimy rozmawiać na te tematy dosyć często. Szanujemy przy tym jednak, że ludzie mają inne wierzenia i poglądy. Jesteśmy ciekawi opinii innych osób, chętnie dzielimy się tym co sami wiemy, ale nikogo nie zmuszamy, żeby z nami rozmawiał.

Jak to jest z kontaktem z osobami, które odchodzą ze wspólnoty świadków Jehowy? Czasem pojawiają się informacje, że nie możecie utrzymywać z nimi kontaktu. Czy jest to prawda?

Świadkowie Jehowy nie zrywają kontaktu z osobami, które przestają uczestniczyć w naszej działalności na przykład odsuwając się od swoich współwyznawców. Szanujemy jednak prawo każdego człowieka do dobrowolnego wyrzeczenia się wiary. Oczywiście większość takich osób, rozumie, że ich byli współwyznawcy ze względu na swoje sumienie, wyszkolone na Biblii, mogą zdecydować się na wprowadzenie pewnych zmian w osobistych kontaktach z nimi lub nawet przestać je utrzymywać. Nic nie zmienia się jednak w relacjach między członkami rodziny mieszkającymi pod jednym dachem. W naszym oficjalnym serwisie – JW.ORG każdy może na przykład znaleźć taką informację: „Chociaż łącząca ich więź duchowa uległa zmianie, to więzy rodzinne pozostają. Związek małżeński nadal trwa, a domownicy wciąż darzą się normalnymi uczuciami i utrzymują ze sobą stosunki rodzinne”. Ponadto osoba, która nie jest już Świadkiem Jehowy, dalej może przychodzić na nasze spotkania i zostanie życzliwie przyjęta. Może też otrzymywać czy pobierać wydawane przez nas publikacje i skorzystać ze wsparcia duchowego starszych zboru.

Jak świadkowie Jehowy reagują na stwierdzenie, że wspólnota ta jest sektą?

Nazywanie nas w ten sposób jest obraźliwe i niesprawiedliwe. Świadkowie Jehowy są obecni w Polsce od 130 lat i jesteśmy powszechnie znaną religią. Od pierwszego momentu kiedy tylko było to możliwe w demokratycznym państwie, jesteśmy też zarejestrowani prawnie. Co do wierzeń, to jesteśmy chrześcijanami, którzy starają się naśladować przykład dany przez Jezusa Chrystusa. Zgodnie z tym czego on uczył, dokładamy usilnych starań, żeby mieć pozytywny wkład w społeczności, w których żyjemy. Na przykład nasza działalność kaznodziejska pomaga wielu osobom porzucić szkodliwe nałogi, takie jak uzależnienie od narkotyków czy alkoholu. Poza tym na całym świecie prowadzimy kursy czytania i pisania, z których korzystają tysiące osób. Bierzemy też udział w akcjach niesienia pomocy ofiarom klęsk żywiołowych. Praktykujemy więc religię, która przynosi pożytek zarówno nam samym, jak i innym ludziom.

Przejdźmy jeszcze do kwestii medycznych. Dlaczego świadkowie Jehowy nie mogą decydować się na transfuzję krwi? Często jest to konieczne w leczeniu.

Jako Świadkowie Jehowy uważamy życie za cenny dar od Boga. Zgodnie z biblijnym nakazem życie i krew uznajemy za święte, dlatego też zależy nam na zapewnieniu naszym rodzinom najlepszej opieki medycznej i z przyjemnością współpracujemy z personelem medycznym, żeby korzystać z bezpiecznych, skutecznych i nowoczesnych metod leczenia bez przetaczania krwi. W ostatnich latach medycyna zrobiła zdumiewające postępy i renomowani lekarze potwierdzają, że leczenie pacjentów czy to dorosłych, czy dzieci, również w razie konieczności przeprowadzenia nagłej operacji, bez przetaczania krwi jest tak samo skuteczne, jeśli nie skuteczniejsze od stosowania transfuzji. Wiąże się też ze zmniejszoną ilością powikłań, długością hospitalizacji i śmiertelności. Co ciekawe, jest to zgodne z najnowszą polityką i zaleceniami WHO, która już od 2021 roku zachęca wszystkie instytucje medyczne na całym świecie do wdrożenia Programu Zarządzania Krwią Pacjenta, czyli mówiąc prościej, do ograniczenia stosowania transfuzji krwi. Obecnie tysiące lekarzy na całym świecie stosuje techniki oszczędzania krwi i przeprowadza skomplikowane operacje bez transfuzji. Takie alternatywy dla transfuzji krwi są stosowane nawet w krajach rozwijających się. Grono lekarzy i pacjentów, którzy nie są Świadkami Jehowy, a korzystają z nowatorskich sposobów leczenia bez transfuzji nieustannie rośnie. Cieszymy się, że wielu lekarzy w Poznaniu i w innych wielkopolskich szpitalach zapewnia taką opiekę.

