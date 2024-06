Co robiło BBC w Poznaniu i Wielkopolsce? Odkrywało smaki regionu! Te miejsca odwiedzili reporterzy "Discovering the World's Table"

Poznań na kulinarnym szlaku

Poznań, miasto o bogatej historii i kulturze, od dawna przyciąga nie tylko turystów, ale i smakoszy z całego świata. Nick Kwek, prowadzący program "Discovering the World's Table", postanowił przybliżyć widzom to, co w Poznaniu kulinarnie najciekawsze. Od wizyty w prestiżowej "62 Bar & Restaurant", poznajemy miejsca, które na stałe wpisały się w kulinarny krajobraz miasta, takie jak Pyra bar Poznań czy Rogalowe Muzeum Poznania. Każde z tych miejsc oferuje coś wyjątkowego, od tradycyjnych potraw, po nowoczesne interpretacje kuchni polskiej.

Browar Grodzisk: Smak tradycji w nowoczesnym wydaniu

Wśród prezentowanych miejsc, szczególne wrażenie na prowadzącym zrobił Browar Grodzisk. To wyjątkowe miejsce, które łączy w sobie bogatą historię regionu z nowoczesnym podejściem do piwowarstwa. Browar słynie z produkcji Grodziskiego - piwa o unikalnym, lekko wędzonym smaku, które jest częścią lokalnej tradycji.

Jeśli jesteście na terenie Wielkiej Brytanii, to możecie swobodnie obejrzeć program jeszcze dziś - takie słowa kieruje do widzów Nick Kwek, zachęcając do zapoznania się z programem "Discovering the World's Table".