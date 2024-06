Nowy kierunek z lotniska Ławica. Wybierz się na zimowe wczasy w Omanie bezpośrednio z Poznania!

Nowe połączenie czarterowe do Omanu

Zima 2024/2025 przynosi zaskakującą nowość dla wszystkich miłośników podróży. ITAKA wprowadza bezpośrednie loty z Poznania do Salalah w Omanie. To okazja, aby uciec od zimowego chłodu i cieszyć się słońcem. Połączenie będzie realizowane w okresie od 17 stycznia do 2 maja 2025 roku, co daje szeroki zakres możliwości dla planujących zimowy wypoczynek.