Mielno, drugą stolicą Wielkopolski? To tam najwięcej Poznaniaków udaje się na wakacje. Podpowiadamy co robić i gdzie dobrze zjeść w Mielnie

Atrakcje turystyczne w Mielnie

Główną atrakcją Mielna jest przede wszystkim piękna, piaszczysta plaża, która przyciąga turystów w sezonie letnim. Szerokie, czyste i zadbane wybrzeże to idealne miejsce na relaks, kąpiele słoneczne i morskie. Plaża w Mielnie jest strzeżona, co zapewnia bezpieczeństwo wszystkim kąpiącym się.

Oprócz opalania i kąpieli, plaża w Mielnie oferuje również wiele atrakcji dla aktywnych turystów. Można tu uprawiać sporty wodne, takie jak windsurfing, kitesurfing czy jazda na skuterach wodnych. Dla dzieci dostępne są liczne place zabaw i zjeżdżalnie wodne, co sprawia, że rodziny z dziećmi często wybierają Mielno na letni wypoczynek.

Promenada Przyjaźni

Promenada Przyjaźni w Mielnie to jedno z najpopularniejszych miejsc spacerowych. Ciągnie się wzdłuż wybrzeża, oferując wspaniałe widoki na morze oraz możliwość odpoczynku na licznych ławkach i w kawiarniach. Promenada jest idealnym miejscem na wieczorne spacery i podziwianie zachodów słońca.

Promenada Przyjaźni to także centrum życia towarzyskiego Mielna. Znajduje się tu wiele sklepików z pamiątkami, kramów z lodami oraz restauracji serwujących lokalne specjały. Wieczorem promenada ożywa dzięki licznym koncertom i występom artystów ulicznych, co dodaje jej uroku i sprawia, że jest to miejsce tętniące życiem przez cały dzień.