Wypadek w Starym Gołębinie w Wielkopolsce: dwóch kierowców w szpitalu Marta Jarmuszczak

W zderzeniu dwóch pojazdów w Starym Gołębinie obaj kierujący odnieśli obrażenia archiwum

W sobotę, 29 czerwca, w Starym Gołębinie w gminie Czempiń doszło do poważnego zderzenia dwóch pojazdów. Około godziny 18:20, 67-letni kierujący renault nie ustąpił pierwszeństwa i doprowadził do kolizji z mazdą. Obaj uczestnicy zdarzenia, mieszkańcy Mosiny i Śremu, zostali przewiezieni do szpitala.