Kolejne zmiany na ulicy Umultowskiej w Poznaniu: dotyczą linii autobusowych 174, 185 191 i 218

Trwa remont nawierzchni ul. Umultowskiej: drogowcy nie schodzą z niej od 20 maja i wymieniają nawierzchnię oraz zakładają specjalną siatkę wzmacniającą w rejonie zatok autobusowych.

W ubiegłym roku remont realizowany był od ul. Lechickiej do Madziarskiej. Teraz remont - usuwanie starej nawierzchni i układanie nowego asfaltu - jest podzielony na osiem etapów, by przyczyniać się do jak najmniejszych utrudnień.

Nowa nawierzchnia jest już położona na odcinku od ul. Madziarskiej do Stoińskiego (w obu kierunkach) oraz od wjazdu na os. S. Batorego do skrzyżowania z ul. Wiechowicza/Stoińskiego. Ostatnie prace prowadzono na nitce wyjazdowej z miasta (od ul. Stoińskiego do wjazdu na osiedle S. Batorego), natomiast teraz rozpoczynają się właśnie działania w rejonie skrzyżowania ulic: Umultowska – Wiechowicza – Stoińskiego. Zarząd Dróg Miejskich podaje, że koszt przebudowy ul. Umultowskiej wynosi blisko dwa miliony złotych.

Od poniedziałku 1 lipca na swoje trasy na ul. Umultowskiej i Opieńskiego wróciły autobusy linii 174, 191 i 218 jadące w kierunku Os. Sobieskiego, przywrócono też przystanki Stoińskiego 01, Strugarka 01 i Os. Batorego Pływalnia 01 przy ul. Umultowskiej. Za to od nocy z 1 na 2 lipca zmieniają trasy autobusy linii nocnej 218, jadącej w stronę Franowa, co spowodowane jest pracami na skrzyżowaniu Umultowska, Stoińskiego i Wiechowicza. Jadą objazdem: Os. Sobieskiego – Smoleńska – Szymanowskiego – Szeligowskiego – Wiechowicza – Stoińskiego -…- Franowo.

Kolejne zmiany nastąpią we wtorek 2 lipca: autobusy linii 174 i 191 z Os. Sobieskiego do Unii Lubelskiej/Os. Kopernika pojadą zmienionymi trasami: Os. Sobieskiego – Smoleńska – Szymanowskiego – Szeligowskiego – Wiechowicza – Umultowska -…- Unii Lubelskiej/Os. Kopernika, a autobusy linii 185 w kierunku Os. Sobieskiego: Rondo Śródka -…- Umultowska – Stoińskiego – nawrót na dawnej pętli Os. Łokietka – Stoińskiego – Wiechowicza -…- Os. Sobieskiego. MPK dodaje, że autobusy 185 zatrzymywać się będą tylko na przystanku „Stoińskiego 04” (STOI04) po skręcie w ul. Stoińskiego, za to będą nieczynne przystanki: „Os. Batorego Pływania 02” oraz „Strugarka 02” na ulicy Umultowskiej.

