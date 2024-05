- Z uwagi na znaczenie komunikacyjne ul. Umultowskiej, tegoroczne prace będą prowadzone etapami, aby zminimalizować utrudnienia w ruchu - podaje ZDM. - W pierwszej kolejności, od poniedziałku, 20 maja, drogowcy działać będą na pasie wyjazdowym z miasta, na odcinku od ul. Madziarskiej do skrzyżowania z ul. Stoińskiego. Następnie, w piątek, 24 maja, prace przeniosą się na sąsiedni pas. Objazdy wyznaczone będą przez ul. Lechicką lub Sarmacką, a następnie aleją Praw Kobiet, ul. Łużycką i Stoińskiego. Na czas zamykania wlotów w ul. Madziarską i Wachowiaka objazdy wyznaczono sąsiednimi ulicami. W kolejnym etapie (od 29 maja) prace obejmą pas w kierunku centrum od ul. Wiechowicza do ul. Strugarka – a potem (od 6 czerwca) dalszy odcinek tj. od ul. Strugarka do wysokości przystanków autobusowych „Os. Batorego”. Na tym etapie wprowadzony zostanie objazd ulicami: Opieńskiego, Szeligowskiego i Wiechowicza. Następnie, od 11 czerwca, remont obejmie pas ruchu w kierunku Umultowa od skrzyżowania z ul. Stoińskiego do ul. Strugarka, a od 18 czerwca, jego dalszy fragment tj. od ul. Strugarka do przystanków autobusowych „Os. Batorego”. Utrzymany zostanie objazd ciągiem ulic: Opieńskiego, Szeligowskiego i Wiechowicza.