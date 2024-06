Tunel na Garbarach w Poznaniu blokuje budowę tramwaju na Naramowice? Sfinansować ma go ten, kto pierwszy rozpocznie prace - miasto lub kolej

Tory kolejowe "blokują" tramwaj?

Jeden z członków stowarzyszenia Inwestycje dla Poznania (IdP) zapytał w trybie dostępu do informacji publicznej PKP PLK, czy miasto prowadziło rozmowy z zarządcą infrastruktury kolejowej na temat konieczności przebudowy wiaduktów kolejowych przed lub w trakcie realizacji tramwaju na Naramowice. Jakie są obecne ustalenia władz Poznania z kolejarzami?

- Finansowanie przebudowy wiaduktu nad ul. Garbary na potrzeby budowy nowej komory, tzw. tunelu tramwajowego należeć będzie do zadań podmiotu, który pierwszy rozpocznie roboty budowlane. Szczegóły zostaną ustalone w drodze porozumienia pomiędzy PKP PLK a miastem w przypadku podjęcia decyzji o realizacji projektu kolejowego bądź miejskiego – czytamy w piśmie, podpisanym przez Roberta Lisa, zastępcę dyrektora biura zarządu PKP PLK.

Inwestycja kolei będzie polegała na rozbudowie linii kolejowej między stacjami Poznań Główny - Poznań Garbary - Poznań Wschód o dodatkowe tory (jeden lub dwa). Na razie jednak nie wiadomo czy i kiedy ta rozbudowa dojdzie do skutku. Takie ustalenia z kolejarzami nasuwają jednak pytanie o to, czy miastu nie zależy na tym, aby jednak ten wiadukt wykonało PKP PLK. Wtedy to budowa tramwaju pochłonęłaby mniej pieniędzy z miejskiej kasy.