Galeria Avenida nie zostanie zburzona przed 2030 rokiem. Dopiero wtedy może nastąpić przebudowa dworca Poznań Główny Paweł Antuchowski

Nowy dworzec Poznań Główny będzie budowany najwcześniej dopiero po 2030 roku. Do tego czasu będzie trwały konsultacje społeczne, projektowanie i szukanie pięniędzy Łukasz Gdak Zobacz galerię (5 zdjęć)

- W naszej ocenie kompleksowa przebudowa dworca jest możliwa po 2030 roku, co związane jest między innymi z długoletnim procesem zaprojektowania całego obszaru stacji Poznań Główny, poprzedzonego konsultacjami społecznymi i konkursem architektonicznym - mówi Łukasz Olędzki z Miejskiej Pracowni Urbanistycznej odnośnie projektu nowego dworca Poznań Główny. A to oznacza, że Galeria Avenida będzie działała jeszcze przez co najmniej 6 najbliższych lat.