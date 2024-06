Szaf-mat! Wyjątkowa wyprzedaż w Teatrze Polskim. Można było kupić kostiumy teatralne. Tak się kończy sezon teatralny!

SZAF/MAT – garażówka jakiej nie było

Od godziny 12.00 w Teatrze Polskim w Poznaniu każdy miał szansę na niepowtarzalne przeżycia. SZAF/MAT to wydarzenie, które przyciąga nie tylko miłośników teatru, ale także wszystkich poszukujących unikatowych elementów garderoby. Wyprzedaż strojów teatralnych to szansa na znalezienie prawdziwych perełek: od kostiumów po buty i nakrycia głowy, które kiedyś były częścią wielkich teatralnych produkcji.

Orkiestra Antraktowa na dziedzińcu teatralnym

Kolejnym punktem programu będzie koncert Orkiestry Antraktowej, który rozpocznie się o godzinie 16.30. Po wielkim sukcesie pierwszego koncertu, publiczność ma szansę ponownie doświadczyć wyjątkowego repertuaru na świeżym powietrzu. Koncert na dziedzińcu Teatru Polskiego w Poznaniu to nie tylko możliwość usłyszenia dzieł znanych kompozytorów, ale także okazja do spędzenia czasu w pięknej, kulturalnej atmosferze.

W programie znajdą się utwory takie jak „Serenada na orkiestrę smyczkową e-moll op. 20” Edwarda Elgara czy „Suita w dawnym stylu 'Z czasów Holberga' op. 40” Edvarda Griega. To wyjątkowa okazja, aby na żywo doświadczyć magii muzyki klasycznej w wykonaniu utalentowanych muzyków.

Warsztaty Hojdy Bojdy i pożegnanie z sezonem

Dzień pełen atrakcji zakończą warsztaty Hojdy Bojdy dla najmłodszych, które są dowodem na to, że Teatr Polski w Poznaniu stawia na rozwój młodych talentów. Warsztaty teatralne dla dzieci to nie tylko nauka i zabawa, ale także okazja do odkrywania swoich pasji i talentów. Organizatorzy podkreślają, że edukacja kulturalna najmłodszych jest niezwykle ważna.