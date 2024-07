Ta witamina zastępuje słońce. Stosują ją, żeby mieć zdrowe kości, zęby i mięśnie. Sprawdź, w czym znaleźć witaminę D

Co daje witamina D?

Witamina D pełni niezwykle ważną rolę w naszym organizmie. Umożliwia ona absorpcję wapnia i fosforanów, które są niezbędne do utrzymania zdrowych kości, zębów i mięśni. Jej niedobór może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, takich jak krzywica u dzieci czy osteomalacja u dorosłych, która objawia się podobnie do osteoporozy.