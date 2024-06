Upały w Poznaniu! Termometry wskażą ponad 30 stopni Celsjusza

Upały w Poznaniu zaczną się już w środę. Wysokimi temperaturami nacieszymy się do piątku, choć już tego dnia towarzyszyć im będą opady deszczu. Weekend nie zapowiada się chłodny, ale nie ma co spodziewać się fali gorąca.

Pogoda na wtorek, 25 czerwca, w Poznaniu

We wtorek możemy spodziewać się optymalnych temperatur, jak na ten okres. Termometry wskażą 25 stopni Celsjusza w ciągu dnia. W nocy temperatura spadnie do 17 stopni. Wiatr umiarkowany, powieje z prędkością 13 km/h. Nie zapowiada się opadów deszczu.

Prognoza pogody na środę, 26 czerwca

W środę w Poznaniu temperatura osiągnie nawet 29 stopni Celsjusza. Temperatura odczuwalna wyniesie maksymalnie 28 stopni. Niebo będzie częściowo zachmurzone, a wiatr powieje z prędkością 17km/h. Tego dnia nie są przewidywane opady deszczu. W nocy temperatura spadnie do 18 stopni Celsjusza.

Pogoda w Poznaniu w czwartek, 27 czerwca

Czwartek to już prawdziwe uderzenie gorąca. Choć niebo podobnie jak w środę będzie częściowo zachmurzone, to termometry wskażą aż 31 stopni Celsjusza. Nocą temperatura wyniesie 19 stopni. Porywy wiatru tego dnia wyniosą od 15 do 25 km/h.