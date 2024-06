Dramat w Kluczewnicy na wschodzie Wielkopolski. W zderzeniu dwóch samochodów zginęły dwie osoby

2 osoby zginęły w wypadku w Wielkopolsce

Jak informuje Radio Poznań do wypadku doszło na prostym odcinku drogi. Sprawcą wypadku był 27-letni mężczyzna, który prowadził volvo. Był pijany, badanie wykazało 2 promile alkoholu. To on przeżył tragiczne zderzenie i trafił do szpitala.