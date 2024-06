Gran Turismo Polonia: "Lamborghini na sterydach", a w nim dziennikarz "Głosu". Przejazd przed próbą pobicia rekordu na Torze Poznań! Chrystian Ufa

Zyrus lp1020 stimolante to jedno z najszybszych aut na świecie. Nazwana potocznie "lamborghini na sterydach" maszyna potrafi osiągnąć zawrotną prędkość 347 km/h. To właśnie w tym pojeździe norweski kierowca Fredrik Weum Sorlie postara się pobić rekord okrążenia na Torze Poznań. Zanim jednak podejdzie do próby prędkości, zabrał na "przejażdżkę", dziennikarza "Głosu Wielkopolskiego".