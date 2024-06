Motorowodne szaleństwo w Żninie. Henryk Synoracki został wicemistrzem świata w Formule 125. Mistrz z Poznania zdobył już 39 medal MŚ i ME

Dopisała pogoda, kibice i zawodnicy, którzy licznie stawili się na zawodach w Żninie. Królem wyścigów został broniący tytułu w F 500 Marcin Zieliński.

– Wrażenia, jakie odczuwa się prowadząc katamaran F500, który rozwija prędkość blisko 200 kilometrów na godzinę, są nie do opisania. To wspaniałe uczucie. Tu wszystko dzieje się niezwykle szybko. Sytuacja podczas wyścigów zmienia się w ułamkach sekund. Trzeba być maksymalnie skoncentrowanym. Trzeba kontrolować to, co dzieje się za twoją łodzią i patrzeć przed siebie. Rywale są wszędzie, każdy chce wygrać. Do tego dochodzą efektowne zwroty na bojach wyznaczających wodny tor, gdzie przeciążenia dochodzą do kilku G, niczym w nowoczesnych samolotach odrzutowych. Sprzęt jest na granicy wytrzymałości. Jego przygotowanie to ogromne wyzwanie dla ekip pracujących podczas zawodów praktycznie bez przerwy, od piątku do niedzieli – opowiadał Marcin Zieliński, aktualny mistrz Świata i mistrz Europy w Formule 500, który bezdyskusyjnie wygrał dwa pierwsze wyścigi w Żninie.