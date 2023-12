66. Plebiscyt: Najbardziej utytułowany polski motorowodniak, Henryk Synoracki, o zakończonym sezonie, motywacji i... megalomanii w sporcie

W gronie 30 kandydatów po raz kolejny znalazł się Sebastian Kęciński z Trzcianki. Nie tylko o nim rozmawialiśmy z najlepszym polskim motorowodniakiem w historii, Henrykiem Synorackim.

W środowisku motorowodniaków Synoracki uchodzi za mentora Kęcińskiego. Zawodnik KSMiM Trzcianka nie ma więc przed swoim mistrzem tajemnic i często jest przez niego recenzowany. – Sebastian zdobył brąz ME w Rogoźnie i jest przy nadziei, jeśli chodzi o Formułę 250. Ja zostaję w Formule 125, a on przechodzi do nowego towarzystwa, do którego musi dojrzeć i przyzwyczaić się. Potrzebuje sukcesu i impulsu, ale sukces to sprawa względna. Dla mojej żony większym sukcesem niż medal w Boretto może być bowiem posprzątanie mieszkania – w swoim stylu podsumowywał sezon 75-letni zawodnik PKM LOK Poznań, który wywalczył dwa czwarte miejsca w imprezach mistrzowskich. – Zdobyłem w minionym sezonie dwa czekoladowe puchary, więc nie straciłem motywacji do przygotowań do kolejnego sezonu – żartował wielokrotny medalista ME i MŚ. Dla niego plebiscyt jest formą zabawy i wyrażenia sympatii przez kibiców, ale również ważnym elementem w życiu każdego sportowca.

– Plebiscyt to prowokowania do działania, do zabawy w sport, bo dla tych którzy sami wykładają pieniądze na uprawianie sportu pozostaje on przez całe życie swego rodzaju przygodą. Sport w takiej czy innej formie potrzebuje bowiem motywacji i pasji. Jak ktoś idzie na siłownię, toteż robi to z jakiegoś powodu. Jak zaczyna grać w tenisa, to chce się przypodobać rodzicom, babci lub dziadkowi. Gdyby nie wysokie nagrody za wygrane w największych turniejach, to pewnie chętnych do uprawiania tej dyscypliny byłoby mniej. Współczesny sport po prostu tak jest skonstruowany – przyznał doświadczony motorowodniak. Zobacz też: Legenda polskiego triathlonu powoli schodzi już ze sceny?

Jego zdaniem rozważania o kondycji polskiego sportu w kontekście zbliżających się igrzysk olimpijskich w Paryżu nie są nikomu potrzebne.

– Do stolicy Francji pojedziemy po złote runo, ale w myślach i spekulacjach. Rzeczywistość nie będzie taka sympatyczna, bo my nigdy nie byliśmy kolosem, więc nie możemy być tym bardziej kolosem na glinianych nogach. To nasze chciejstwo to taka typowa megalomania. Jestem za odgrywaniem hymnu, emocjami, ale nie za tym, żeby prężyć muskuły – dodał Henryk Synoracki. Denerwuje go współczesne podejście do problemów nawet wybitnych zawodników. – Nie rozumiem jak wybitny skoczek może być z siebie niezadowolony i zamiast samemu szukać wyjścia z kryzysu liczy na cudowne spotkanie z psychologiem sportu. Nie zdziwię się jak z czasem dojdziemy do tego, że dzieci po urodzeniu będziemy już zapisywać do poradni psychologicznej. A wracając do poziomu polskiego sportu, to można go porównać do środowiska naukowego w Polsce. Mamy mnóstwo profesorów i zasłużonych naukowców, ale jakoś tak się składa, że polskie uczelnie w światowych rankingach są na strasznie dalekich pozycjach – zauważył najbardziej utytułowany polski motorowodniak.

Prowokacyjnie zapytaliśmy go też, czy Polska potrzebuje ministerstwa sportu. – Do wydawania pieniędzy wystarczyłoby ministerstwo finansów, bo powszechnie wiadomo wszystkim poza sferami rządowymi, że im mniej państwa w społeczeństwie, tym lepiej. Z drugiej strony jak mamy ministerstwo kultury, to możemy mieć i sportu – zakończył Henryk Synoracki. GŁOSUJ W 66. PLEBISCYCIE! PEŁNA LISTA KANDYDATÓW W 66. PLEBISCYCIE NA NAJLEPSZYCH SPORTOWCÓW I TRENERA WIELKOPOLSKI Sportowcy Igor Bogaczyński (lekka atletyka, MKL Jarocin)

(lekka atletyka, MKL Jarocin) Dominika Dewicka (futsal, AZS UAM Poznań)

(futsal, AZS UAM Poznań) Mateusz Gamrot (MMA, Czerwony Smok Poznań)

(MMA, Czerwony Smok Poznań) Malwina Hartman (piłka ręczna, MKS PR Urbis Gniezno)

(piłka ręczna, MKS PR Urbis Gniezno) Agnieszka Jerzyk (triathlon, Real 64-sto Leszno)

(triathlon, Real 64-sto Leszno) Barbara Jęchorek (wioślarstwo, RBW Posnania)

(wioślarstwo, RBW Posnania) Karolina Juja (kickboxing, KKS Sporty Walki Poznań)

(kickboxing, KKS Sporty Walki Poznań) Sebastian Kęciński (sport motorowodny, KSMiM Trzcianka)

(sport motorowodny, KSMiM Trzcianka) Martyna Klatt (kajakarstwo, AZS AWF Poznań)

(kajakarstwo, AZS AWF Poznań) Jan Klimkowski (szachy, UKS Smecz Konin)

(szachy, UKS Smecz Konin) Janusz Kołodziej (żużel, Fogo Unia Leszno)

(żużel, Fogo Unia Leszno) Alicja Konieczek (lekka atletyka, AZS Poznań)

(lekka atletyka, AZS Poznań) Aleksandra Kowalczuk (taekwondo, AZS Poznań)

(taekwondo, AZS Poznań) Maciej Krakowiak (piłka nożna, KKS Kalisz)

(piłka nożna, KKS Kalisz) Zuzanna Krystek (sumo, TA Rozum Krotoszyn)

(sumo, TA Rozum Krotoszyn) Karolina Kucharczyk (lekka atletyka, Kadet Rawicz)

(lekka atletyka, Kadet Rawicz) Magda Linette (tenis, AZS Poznań)

(tenis, AZS Poznań) Filip Marchwiński (piłka nożna, Lech Poznań)

(piłka nożna, Lech Poznań) Małgorzata Myjak (podnoszenie ciężarów, Budowlani Nowy Tomyśl)

(podnoszenie ciężarów, Budowlani Nowy Tomyśl) Karolina Naja (kajakarstwo, Posnania)

(kajakarstwo, Posnania) Katarzyna Paszczyk (rugby, Black Roses Posnania)

(rugby, Black Roses Posnania) Maciej Rutkowski (żeglarstwo, AZS Poznań)

(żeglarstwo, AZS Poznań) Agnieszka Skobel (koszykówka, Enea AZS Politechnika Poznań)

(koszykówka, Enea AZS Politechnika Poznań) Zofia Sobanty (siatkówka, Enea Energetyk Poznań)

(siatkówka, Enea Energetyk Poznań) Jessica Sobocińska (wioślarstwo, Posnania RBW)

(wioślarstwo, Posnania RBW) Dawid Szymonowicz (piłka nożna, Warta Poznań)

(piłka nożna, Warta Poznań) Julia Walczyk-Klimaszyk (szermierka, AZS UAM Poznań)

(szermierka, AZS UAM Poznań) Agata Wasiak (piłka ręczna, Enea Piłka Ręczna Poznań)

(piłka ręczna, Enea Piłka Ręczna Poznań) Szymon Wierzbicki (żeglarstwo, AZS Poznań)

(żeglarstwo, AZS Poznań) Hanna Zajcewa (judo, PGE Akademia Judo Poznań) Trenerzy Bartosz Bochiński (piłka nożna, Lech Poznań)

(piłka nożna, Lech Poznań) Tomasz Dylak (boks, Sporty Walki Gostyń)

(boks, Sporty Walki Gostyń) Tomasz Kryk (kajakarstwo, Posnania)

(kajakarstwo, Posnania) Cezary Kurzawski (koszykówka, Enea Basket Poznań)

(koszykówka, Enea Basket Poznań) Radosław Laskowski (kickboxing, KKS Sporty Walki Poznań)

