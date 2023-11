Regulamin plebiscytu pod nazwą „66. Plebiscyt na Najlepszych Sportowców i Trenera Wielkopolski w 2023 r.” zwanego dalej „Plebiscytem”

Art. 1 Informacje ogólne

1. Organizatorem Plebiscytu jest Polska Press sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609.

2. Plebiscyt organizowany jest lokalnie przez Oddział w Poznaniu – Wydawcę „Głosu Wielkopolskiego”.

3. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia plebiscytu pod nazwą „66. Plebiscyt na Najlepszych Sportowców i Trenera Wielkopolski w 2023 r.” (zwanego dalej „Plebiscytem”).

4. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu.

5. Plebiscyt polega na wyłonieniu laureatów w drodze głosowania Czytelników (zwanych dalej „Głosującymi” lub „Czytelnikami”) oraz Kapituły Redakcyjnej Plebiscytu (zwanej dalej „Kapitułą”) w kategoriach:

1) Sportowiec Roku

2) Trener Roku

(dalej łącznie zwanych „Kategoriami”)

5. Organizator powołuje 5-osobową Kapitułę, w której skład wchodzą pracownicy i współpracownicy Organizatora.

6. Kapituła dokona nominacji 30 kandydatów w kategorii Sportowiec Roku oraz 5 kandydatów w Kategorii Trener Roku (dalej łącznie zwanych „Kandydatami”).

7. Plebiscyt będzie prowadzony w terminie: 4 grudnia 2023 roku – 31 stycznia 2024 roku.

8. Głosowanie w obu Kategoriach odbywać się będzie w II etapach – I etap: głosowanie Czytelników, II etap: głosowanie Kapituły.

9. W I etapie suma 1000 punktów zostanie rozdzielona proporcjonalnie pomiędzy Kandydatów, osobno dla każdej Kategorii, na podstawie liczby oddanych na nich głosów przez Czytelników, w sposób opisany w art. 4.

10. W II etapie suma 1000 punktów zostanie przydzielona Kandydatom, osobno dla każdej Kategorii, przez członków Kapituły, w sposób opisany w art. 4.

11. Głosowanie Czytelników będzie odbywać się w terminie: 4 grudnia 2023 roku – 20 stycznia 2024 roku.

12. Głosowanie Kapituły będzie odbywać się w terminie: 22 – 25 stycznia 2024 roku.

13. Głosowanie w I etapie Plebiscytu odbywa się poprzez wypełnienia Kuponu lub wypełnienie formularza głosowania online (zwanego dalej „Formularzem online”).

14. Głosujący przy pomocą Kuponów mogą oddać więcej niż jeden głos. Głosujący poprzez Formularz online mogą oddać tylko jeden głos z jednego urządzenia.

15. Organizator zastrzega, iż Plebiscyt nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie ilość i treść wysłanych głosów przez Głosujących. Z uwagi na fakt, iż jeden Głosujący może oddać więcej niż jeden głos, wyniki głosowania nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania społecznego na kwestie, których dotyczy Plebiscyt.

16. Plebiscyt będzie prowadzony na łamach „Głosu Wielkopolskiego” nazwanego dalej „Gazetą” oraz na serwisie Gazety, tj. gloswielkopolski.pl (zwanym dalej „Serwisem”) na zasadach opisanych w art. 3. niniejszego Regulaminu.

17. Do materiałów plebiscytowych przekazywanych na potrzeby Plebiscytu przez Kandydatów zastosowanie mają postanowienia regulaminu Serwisu, który jest dostępny na gloswielkopolski.pl/regulamin, w szczególności w zakresie udzielanej do tych materiałów licencji na rzecz Organizatora.

18. Zgoda na kandydowanie i akceptacja niniejszego regulaminu, są jednoznaczne z wyrażeniem zgody Organizatorowi nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa do wielokrotnego wykorzystywania przesłanych materiałów plebiscytowych bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, przy czym zgoda dotyczy możliwości wykorzystania materiałów na potrzeby Plebiscytu w Gazecie i w Serwisie przez ich publikację i powielanie. Zgoda obejmuje znane pola eksploatacji, a w szczególności wykorzystanie, utrwalanie dowolną techniką, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć na łamach Gazety i Serwisu.

19. Niniejszy Regulamin dostępny jest w Serwisie Gazety, pod adresem gloswielkopolski.pl/ plebiscyt-regulamin24, oraz w siedzibie Organizatora, Oddział w Poznaniu, adres: ul. Grunwaldzka 19, 60-782 Poznań.

Art. 2 Warunki udziału w plebiscycie. Kandydaci i Głosujący

1. Plebiscyt ma charakter zamknięty.

2. Kandydatami w Plebiscycie w kategorii Sportowiec Roku są zawodowi sportowcy z województwa wielkopolskiego, pełnoletni, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych.

3. Kandydatami w kategorii Trener Roku mogą być wyłącznie zawodowi trenerzy sportowi z województwa wielkopolskiego, pełnoletni, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych.

4. W kategorii Sportowiec Roku i Trener Roku Czytelnicy oraz Kapituła głosują na Kandydata znajdującego się na liście nominowanych Kandydatów, publikowanej każdorazowo wraz z Kuponem oraz w Formularzu online.

5. W Plebiscycie nie mogą być Kandydatami pracownicy oraz współpracownicy Organizatora, ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

6. Kandydatowi przysługuje w każdym czasie prawo żądania wycofania jego kandydatury z Plebiscytu, które należy przesłać na adres email: [email protected] – w takim przypadku Organizator usunie kandydaturę najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia. Głosy oddane na tę kandydaturę zostaną anulowane.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Kandydata z udziału w Plebiscycie zarówno w trakcie, jak i po jego zakończeniu z ważnych przyczyn społecznych.

8. Organizator podejmuje działania w rozsądnym zakresie w celu skontaktowania się z Kandydatami i poinformowania ich o nominacji, jak również o możliwości żądania wycofania ich kandydatury. W przypadku, gdy Organizator napotka trudności w skontaktowaniu się z Kandydatem (w szczególności, jeśli dane kontaktowe Kandydata nie będą ujawnione w źródłach powszechnie dostępnych, jak Internet), Organizator może nie przyjąć nominacji Kandydata do udziału w Plebiscycie lub usunąć jego kandydaturę z Plebiscytu.

9. W głosowaniu w Plebiscycie mogą brać udział wyłącznie Czytelnicy pełnoletni, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, spełniający wymagania określone niniejszym Regulaminem.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Plebiscycie Głosującego, który narusza postanowienia niniejszego Regulaminu i do unieważnienia oddanych przez niego głosów.

Art. 3 Zasady przeprowadzania Plebiscytu.

1. I etap głosowania w Plebiscycie będzie odbywał się za pomocą nadesłanych drogą pocztową lub przyniesionych osobiście do redakcji Kuponów (adres: ul. Grunwaldzka 19, 60-782 Poznań) oraz za pośrednictwem Formularza online dostępnego w Serwisie pod adresem gloswielkopolski.pl/glosuj.

2. Kupony będą publikowane na łamach Gazety w następujących datach:

- w grudniu: 4, 7, 9, 12, 14, 15, 16, 19, 21, 23, 28 i 30 grudnia

- w styczniu: 2, 4, 9, 11, 13, 16, 18, 20 stycznia.

3. Formularz online aktywny będzie od godz. 00:01 4 grudnia 2023 r. do godz. 23:59 20 stycznia 2024 r.

4. O ważności Kuponu nadesłanego drogą pocztową decyduje data wpłynięcia na adres Organizatora.

5. Kupon oraz Formularz online zawierają pola „Sportowiec” oraz „Trener”. Na Kuponie Głosujący wpisuje, dla każdej Kategorii osobno, w sposób czytelny imię i nazwisko Kandydata spośród Kandydatów, o których mowa w art. 2 pkt 4. W Formularzu online Głosujący wybiera nazwisko Kandydata dla każdej Kategorii osobno, z rozwijanej listy.

6. Wpisanie lub wybranie imienia i nazwiska Kandydata w sposób opisany w pkt. 5 oznacza przyznanie 1 punktu temu Kandydatowi przez Głosującego.

7. O zwycięstwie w każdej kategorii Plebiscytu decyduje największa liczba punktów przyznana Kandydatowi, będąca sumą punktów przyznanych w I i II etapie, obliczona zgodnie z metodą opisaną w art. 4.

8. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów będzie miało taką samą liczbę punktów zajmą oni miejsce ex aequo.

Art. 4. Metoda obliczania punktów

1. Obliczanie liczby punktów odbywa się osobno dla każdego etapu. W każdym z etapów, osobno dla każdej Kategorii Kandydaci mogą otrzymać 1000 punktów.

2. Łączna liczba punktów jaką mogą zdobyć Kandydaci w Kategorii Sportowiec jest równa 2000 dla obydwu etapów. Łączna liczba punktów jaką mogą zdobyć Kandydaci w Kategorii Trener jest równa 2000 dla obydwu etapów.

3. W I etapie liczbę zdobytych przez Kandydata głosów Czytelników dzieli się przez łączną liczbę głosów oddanych na wszystkich Kandydatów w danej Kategorii.

4. Wynik działania opisanego w pkt. 3 zaokrągla się do trzeciego miejsca po przecinku. Wartości od 0,001 do 0,005 zaokrągla się w dół, a wartości od 0,006 do 0,009 zaokrągla się w górę. (Przykład: wynik 0,837679 to po zaokrągleniu 0,838). Jeżeli wynik tego działania jest równy lub mniejszy od liczby 0,0005, Kandydat otrzymuje 0 punktów.

5. Liczbę punktów każdego Kandydata w I etapie wylicza się mnożąc wynik uzyskany z działania opisanego w pkt. 3, z uwzględnieniem pkt. 4, przez łączną liczbę punktów, jakie są do przydzielenia w tym etapie, tj. 1000.

6. W II etapie członkowie Kapituły przyznają bezpośrednio punkty Kandydatom. Każdy z członków Kapituły dysponuje równą liczbą punktów, tj. 200.

7. Każdy z członków Kapituły, w ramach limitu, o którym mowa w pkt. 6, przyznaje dowolną liczbę punktów, dowolnej liczbie Kandydatów. Liczba przyznanych punktów musi być liczbą całkowitą.

8. Wynik uzyskany po dodaniu punktów z I i II etapu jest końcowym wynikiem Kandydata.

Art. 5 Ogłoszenie wyników Plebiscytu

Kapituła po zweryfikowaniu nadesłanych głosów pod względem ich zgodności z Regulaminem oraz po dodaniu swoich głosów, ogłosi wyniki Plebiscytu w dniu 2 lutego 2024 r. podczas uroczystego Balu Sportowca w hotelu Andersia w Poznaniu.

Art. 6 Nagrody w Plebiscycie

1. W Kategorii „Sportowiec Roku” Organizator nagrodzi 10 Kandydatów, którzy uzyskają największą liczbę punktów, będącą sumą punktów przyznanych w I i II etapie głosowania, przy założeniu, że I miejsce zdobywa Kandydat z największą liczbą punktów, a kolejne Kandydaci z kolejno największą liczba punktów, przyzwanych zgodnie z art. 4.

2. W Kategorii „Trener Roku” Organizator nagrodzi 1 Kandydata, którzy uzyska największą liczbę punktów, będącą sumą punktów przyznanych w I i II etapie głosowania, przyzwanych zgodnie z art. 4

3. Za wydanie nagród w Plebiscycie odpowiada Organizator.

4. Laureaci w kategorii Sportowiec Roku otrzymają:

1) za I miejsce:

- pamiątkową statuetkę

- vouchery na wycieczkę o wartości 10 tys. zł do wykorzystania w Biurze Podróży Itaka

2) za II miejsce:

- pamiątkową statuetkę

- vouchery na wycieczkę o wartości 3000 zł do wykorzystania w Biurze Podróży Itaka

3) za III miejsce:

- pamiątkową statuetkę

- vouchery na wycieczkę o wartości 2000 zł do wykorzystania w Biurze Podróży Itaka

4) za IV miejsce:

- pamiątkowa statuetka

- vouchery na wycieczkę o wartości 1500 zł do wykorzystania w Biurze Podróży Itaka

5) za miejsca od V do X:

- pamiątkową statuetkę

- voucher do wykorzystania w sklepie ze sprzętem RTV i AGD o wartości 1000 zł

5. Laureat I miejsca w kategorii Trener Roku otrzyma:

1) pamiątkową statuetkę

2) voucher do wykorzystania w sklepie ze sprzętem RTV i AGD o wartości 1500 zł

3) vouchery na wycieczkę o wartości 3500 zł do wykorzystania w Biurze Podróży Itaka

6. Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną ani wypłaty ekwiwalentu w formie pieniężnej.

7. Nagrody rzeczowe zostaną wręczone na uroczystej Gali – Balu Sportowca 2 lutego 2024 roku

w Poznaniu lub mogą zostać odebrane osobiście w siedzibie Gazety mieszczącej się pod adresem: ul. Grunwaldzka 19 w Poznaniu lub mogą zostać dostarczone przesyłką pocztową lub kurierską na wskazany przez zwycięzcę adres pocztowy. W przypadku wysyłki nagród zostaną one wysłane na koszt Organizatora.

8. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jeżeli w związku z wartością nagrody powstanie obowiązek podatkowy, do każdej z nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem nagrody w Plebiscycie. Podatek dochodowy zostanie przekazany przez Organizatora bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

9. Organizator może przyznać dodatkowe nagrody bez zmiany, zamiany czy anulowania dotychczasowych nagród oraz bez obowiązku uiszczania z tego tytułu jakichkolwiek opłat, w tym podatków czy kosztów odbioru przez Kandydata.

10. Fundatorem nagród, o którym mowa w art. 6 pkt. 4, 5, 8 i 9 jest Organizator.

Art. 7 Reklamacje

1. Reklamacje związane z Plebiscytem mogą być kierowane do Organizatora na adres Dział Marketingu Polska Press Poznań, ul. Grunwaldzka 19, 60-782 Poznań z dopiskiem „Plebiscyt na Najlepszych Sportowców i Trenera Wielkopolski” do 14 dni po ogłoszeniu wyników.

2. Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.

3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.

4. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

Art. 8 Ochrona danych osobowych

W wykonaniu obowiązków płynących z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) Organizator podaje komplet informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych w ramach Plebiscytu w załączniku do niniejszego Regulaminu.

KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO

Realizując obowiązek wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (dalej: „RODO”) informujemy, że:

1.Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, adres e-mail: rodo.zglo[email protected] (dalej jako: „my” lub „Administrator”).

2. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Podstawowym celem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe jest organizacja, przeprowadzenie oraz wyłonienie laureatów Konkursu Plebiscytowego, co obejmuje również publikację materiałów o Twojej kandydaturze w mediach Administratora (zarówno w ramach serwisów internetowych, jak i prasy drukowanej), a w przypadku laureatów - przesłania zaproszenia na uroczyste wręczenia nagród na zasadach określonych w Regulaminie oraz wydanie przewidzianych Regulaminem nagród. Administrator przetwarza Twoje dane w celu przeprowadzenia Konkursu Plebiscytowego i przyznania nagród na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), gdyż Twoja kandydatura została nominowana przez Administratora z własnej inicjatywy. Wyjaśniamy, że sytuacje takie mają miejsce, gdy przedmiotem konkursu plebiscytowego jest obszar życia społecznego o znaczeniu dla lokalnych lub regionalnych społeczności, a Administrator działa w celu uhonorowania lub wzmocnienia lokalnej lub regionalnej społeczności na łamach tytułów prasowych publikowanych w Internecie i poza nim, prezentując członków tej społeczności szerszemu kręgowi odbiorców i wyróżniając zasłużonych dla tej społeczności osób lub w inny sposób się wyróżniających. Administrator czuwa nad tym, aby bezpieczeństwo Twoich danych oraz Twój interes nie zostały naruszone, publikując dane w minimalnym zakresie i korzystając wyłącznie z publicznie dostępnych informacji i materiałów. Administrator dokłada należytej staranności, aby skontaktować się z Tobą i powiadomić Ciebie o tym, że Twoja osoba została nominowana do udziału w Plebiscycie. W każdym czasie do końca Konkursu Plebiscytowego możesz zażądać usunięcia informacji o Twojej osobie z materiałów Plebiscytowych.

W przypadku zwrócenia się przez Ciebie do nas w sprawach związanych z Twoim uczestnictwem w Konkursie Plebiscytowym, złożenia skargi bądź reklamacji, Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane celem rozpatrzenia Twojego zgłoszenia oraz udzielenia Ci na nie odpowiedzi. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym zakresie jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na podejmowaniu działań zmierzających do poprawny jakości świadczonych przez nas usług oraz przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń uczestników (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Twoje dane będziemy także przetwarzać w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych. W takim przypadku podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych będą przepisy prawa, które nakazują nam przetwarzanie danych w celach rozliczeniowo-podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

Zbierane przez nas dane będziemy także przetwarzać w celu dochodzenia naszych praw i obrony przed roszczeniami, przy czym w tym wypadku dane te będziemy przetwarzać na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na konieczności podejmowania przez nas działań zmierzających do zabezpieczenia naszych praw i dochodzenia roszczeń.

Możemy także przetwarzać Twoje dane dla celów naszego własnego marketingu bezpośredniego, co będzie wówczas działaniem w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Jeśli wyrazisz na to odrębną zgodę wówczas będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe dla celów marketingowych z wykorzystaniem komunikacji telefonicznej lub elektronicznej (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

3. Źródło pozyskania danych osobowych

Twoje dane osobowe zostały pozyskane z publicznie dostępnych źródeł, takich jak Internet. Twoje dane możesz nam również przekazać bezpośrednio, np. jeżeli prześlesz nam dodatkowe materiały plebiscytowe, zgodnie z treścią Regulaminu.

4. Zakres przetwarzanych danych osobowych

5. Przetwarzamy następujące kategorie Twoich danych osobowych, w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3. W przypadku kandydatów zakres przetwarzanych danych obejmuje: imię, nazwisko, numer kontaktowy, adres e-mail, wizerunek (jeżeli został utrwalony w materiałach), informacje o prowadzonej działalności i osiągnięciach sportowych. Możemy też przetwarzać dodatkowe dane, które nam przekażesz, np. w zakresie adresu do doręczeń czy adresu do wysyłki nagrody. W przypadku, gdy będzie to niezbędne do realizacji obowiązków prawnych związanych z wydaniem nagród, Administrator może również przetwarzać informacje o właściwym urzędzie skarbowym laureata.

6. Dobrowolność podania danych osobowych

Udział w Konkursie Plebiscytowym wiąże się z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych. Podanie danych niezbędnych ze względu na ciążący na nas obowiązek prawny jest obowiązkowe. Jeśli podajesz nam swoje dodatkowe dane osobowe, to ich przekazanie nam przez Ciebie jest całkowicie dobrowolne. Jeżeli pozyskujemy Twoje dane w oparciu o Twoją zgodę, wówczas zgoda ta jest również dobrowolna, jednakże jej brak spowoduje niepodjęcie działań, które wskazaliśmy w naszej prośbie o wyrażenie zgody.

7. Okres przetwarzania danych osobowych

Okres przechowywania Twoich danych osobowych powiązany jest z celami i podstawami ich przetwarzania. Administrator zapewnia, że przetwarza Twoje dane osobowe nie dłużej, niż przez okres niezbędny do realizacji poszczególnych celów przetwarzania.

·Twoje dane osobowe przetwarzane na potrzeby organizacji Konkursu Plebiscytowego, jego przeprowadzenia, a także wyłonienia laureatów, przetwarzamy przez okres trwania Konkursu Plebiscytowego, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń związanych z Twoim uczestnictwem w Konkursie Plebiscytowym. Jeżeli nabywamy od Ciebie prawo (np. prawo autorskie lub licencję), wówczas przetwarzamy Twoje dane przez cały okres, w którym przysługuje nam to prawo lub z niego korzystamy, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń z tym związany. W przypadku zgłoszenia nam przez Ciebie reklamacji bądź skargi, dotyczącej Twojego udziału w Konkursie Plebiscytowym albo głosowania, Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do wyjaśnienia sprawy oraz udzielenia Ci odpowiedzi, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu, w tym marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług, będziemy przetwarzali do czasu złożenia przez Ciebie sprzeciwu lub do czasu cofnięcia zgody. Dane przetwarzane w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych przechowujemy przez 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zakończył się Konkurs Plebiscytowy.

Informujemy, że w związku z publikacją materiałów dotyczących Konkursu Plebiscytowego (w szczególności relacji reporterskiej z przebiegu Konkursu Plebiscytowego, danych kandydatów wraz z opisem ich osiągnięć, listy laureatów, etc.) w tytułach prasowych Administratora (zarówno tradycyjnych - drukowanych, jak i w ramach cyfrowych portali prasowych), Administrator będzie przetwarzał dane osobowe jako część materiału prasowego w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe. To oznacza, że dane osobowe uczestników, w tym laureatów Konkursu Plebiscytowego, będą w tym zakresie przetwarzane również po okresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu Plebiscytowego, jako element realizacji działalności dziennikarskiej i prasowej Administratora. Dodatkowo, zgodnie z treścią Regulaminu Konkursu Plebiscytowego, informacje o niektórych nagrodzonych zostaną opublikowane w prasie Administratora.

8. Odbiorcy danych osobowych

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

§podmiotom, które świadczą na naszą rzecz usług związane z naszą działalnością oraz organizowanym Konkursem Plebiscytowym, m.in. doradcom podatkowym, kancelariom prawnym, agencjom reklamowym, dostawcom rozwiązań w zakresie płatności mobilnych, firmom kurierskim;

§podmiotom wspierającym nas w organizacji Konkursu Plebiscytowego w zakresie biznesowym (np. naszym partnerom, fundatorom nagród, sponsorom, spółkom z grupy kapitałowej GK Orlen – jeżeli będzie to niezbędne do realizacji wewnętrznych celów administracyjno-obsługowych).

9. Transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

W przypadku konieczności przekazania danych poza Europejski Obszar Gospodarczy, co może mieć miejsce w szczególności w związku z korzystaniem przez Administratora z niezbędnych rozwiązań w zakresie IT, zagwarantujemy zastosowanie adekwatnych środków ochrony danych osobowych, w tym m.in.: a) art. 45 ust. 1 RODO – na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony (w przypadku krajów, wobec których została wydana taka decyzja), b) art. 46 ust. 2 lit. c) RODO - na podstawie zawartej umowy o transfer danych, opartej na Standardowych Klauzulach Umownych przyjętych w drodze decyzji przez Komisję Europejską, c) art. 47 RODO - w ramach przyjętych wiążących reguł korporacyjnych.

W przypadku przekazania danych poza obszar EOG, przysługuje Ci prawo do informacji o sposobach uzyskania kopii zabezpieczeń lub o miejscu ich udostępnienia.

10. Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Twoje dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Administrator nie będzie także dokonywać operacji przetwarzania danych w sposób całkowicie zautomatyzowany, które jednocześnie mogłyby prowadzić do wydawania decyzji, wywołujących wobec konkretnej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływających.

11. Pouczenie o przysługujących prawach

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych przysługuje Ci szereg uprawnień.

Twoje prawa to:

a. Prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania;

b. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego;

c. Prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże będziemy dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał uzasadniony powód;

d. Prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody.

Jeżeli podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda, posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci także prawo złożenia skargi do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

12. Punkt kontaktowy

Możesz się z nami kontaktować we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora, w tym w celu realizacji Twoich praw wskazanych w pkt 11 powyżej.

Kontakt z nami możliwy jest:

1. droga mailową na adres: [email protected]

2. pisemnie na adres: Polska Press sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02 – 672 Warszawa.

W treści Twojego zgłoszenia powinieneś nam podać: dokładną nazwę Konkursu Plebiscytowego, tytuł Gazety, na łamach której organizowany jest Konkurs Plebiscytowy, imię i nazwisko osoby, której zgłoszenie dotyczy. Zwracając się do nas, pamiętaj o podaniu nam Twoich danych kontaktowych oraz preferowanej formy i czasu kontaktu. Dzięki temu sprawniej odpowiemy na Twoje pytania i żądania.

13. Inspektor Ochrony Danych

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz skontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: [email protected]