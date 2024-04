Koniec zgłoszeń do rad osiedli w Poznaniu. Obecni radni zdradzają powody niskiej frekwencji. "Władzom Poznania na tym nie zależy"

Problemy z wyborami do rad osiedli w Poznaniu. W jakich radach się nie odbędą?

Problemy z wyborami do rad osiedli w Poznaniu. W jakich radach się nie odbędą?

Wybory do rad osiedli w Poznaniu odbędą się 12 maja 2024 roku. Kadencja obecnych rad kończy się z dniem 21 kwietnia. Problemem jednak jest to, że być może wiele rad nie będzie kontynuowało swojej pracy. Jeżeli mimo dodatkowego naboru na terenie danego osiedla nie zostanie zarejestrowana wymagana liczba kandydatów, a tak już się stało, to w takim przypadku wybory nie mogą zostać przeprowadzone. O dalszym losie osiedla zdecyduje Rada Miasta.

Ostatecznie przyjęto 921 zgłoszeń, z czego zarejestrowanych na dziś, 10 kwietnia, może zostać 894. Zgłoszono dodatkowe kandydatury i wybory będą mogły się odbyć łącznie w 40 z 42 osiedli. Dwie, gdzie nie będzie to możliwe to: Rada Osiedla Naramowice i Rada Osiedla Żegrze. W dwóch kolejnych komisarz wyborczy czeka na uzupełnienie danych kandydatów.