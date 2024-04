Bartosz Guss, wiceprezydent Poznania odpowiedzialny m.in. za nieruchomości, straci stanowisko? Może objąć inne, atrakcyjne Karol Pomeranek

Bartosz Guss LUKASZ GDAK

Jacek Jaśkowiak po wyborach zapowiadał, że chce zmian na stanowiskach wiceprezydentów. Jeno z trzech ma trafić w ręce kobiety. Jak prognozuje „Gazeta Wyborcza”, to Bartosz Guss najprawdopodobniej wkrótce przestanie być zastępcą prezydenta Poznania. Co go czeka?