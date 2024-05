Lech Poznań musi się mentalnie pozbierać po meczu z Legią Warszawa. "Chcemy zagrać na własnych warunkach"

Lech Poznań musi wygrać, by myśleć o pucharach

Lech ubiegłotygodniową porażką z Legią Warszawa skomplikował sobie sytuacje w walce o europejskie puchary. Przegrana 1:2 nie dość, że definitywnie przekreśliła szanse na zdobycie mistrzostwa, to na dodatek zminimalizowała prawdopodobieństwo na wywalczenie kwalifikacji do Ligi Konferencji Europy. Poznaniacy muszą wygrać dwa mecze i liczyć na szczęście w pozostałych spotkaniach ekstraklasy. O wszystkich możliwych wariantach piszemy w tym tekście:Oto cztery warianty, które muszą być spełnione. Tylko szczęście może sprawić, że Lech Poznań awansuje do europejskich pucharów.