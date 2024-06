Marcin Gortat po raz siódmy w Poznaniu! Były koszykarz NBA ma wciąż wielkie plany i cieszy się, że poznańska szkoła jest już nr 2 w Polsce

– Poznańska szkoła przeskoczyła w tym roku jedną z dwóch łódzkich placówek i nasza oddział w Krakowie. Stała się pod względem uczniów nr 2 w Polsce, z czego jestem dumny, choć to nie moja zasługa, tylko dyrekcji na czele z dyrektorem Tomaszem Różyckim, wszystkich nauczycieli, trenerów, a także rodziców, którzy we współczesnym procesie edukacji chwilami są ważniejsi niż ich pociechy, choć to one odnoszą coraz większe sukcesy i są naszym oczkiem w głowie. Ten awans Poznania w całej strukturze to efekt pracy wielu osób – podkreślił w miniony wtorek były zawodnik Washington Wizardas, Los Angeles Clippers i Phoenix Suns.

Słynny koszykarz zarobił za oceanem miliony i mógłby resztę życia spędzić pod palmami i na kanapie. Wybrał jednak inny sposób na życie.

