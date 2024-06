Euro 2024. Bartosz Salamon z Lecha Poznań, zrobił to co mógł. Ale krytyki nie uniknął

W ocenach różnych redakcji gorzej od Salamona oceniany był tylko Sebastian Szymański.

- Mieliśmy obawy co do jego występu, biorąc pod uwagę to, co wyprawiał w meczach z Ukrainą i Turcją. Bywały momenty, w których był „elektryczny”, to po jego nodze Gakpo trafił do siatki, ale kilka razy dobrze zagrał na wyprzedzenie, a w drugiej połowie potrafił zażegnywać zagrożenie, kasując akcje