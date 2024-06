Szwedzkie media zdradzają, kto będzie asystentem Nielsa Fredriksena w Lechu Poznań. To Norweg

Szwedzkie media zdradzają, kto będzie asystentem Nielsa Fredriksena w Lechu Poznań

Nowy trener Lecha Poznań Niels Fredriksen miał przywieźć do Polski swojego asystenta. Zgrupowanie poznańskiego klubu we Wronkach rozpoczął jednak tylko ze sztabem, który zastał w Kolejorzu. Niedługo ma się to zmienić. Szwedzki Sportbladet informuje, że Duńczyk znalazł wreszcie asystenta.

To Sindre Tjelmeland, który był tymczasowym trenerem IFK Goeteborg po odejściu Jensa Askou do Sparty Praga. Przejął zespół 15 czerwca, ale dwa dni temu zatrudniono Stefana Billborna jako nowego głównego trenera i Joachima Björklunda jako nowego asystenta. Co prawda dyrektor sportowy szwedzkiego klubu Ola Larsson jasno dał do zrozumienia, że chce, aby Tjelmeland pozostał w sztabie szkoleniowym, ale zdaniem gazety, tak nie będzie.