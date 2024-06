Limonkowe paznokcie - takie są trendy na wakacje 2024!

Limonkowy kolor to połączenie zieleni i żółci, tworząc wyrazisty, soczysty odcień, który przyciąga wzrok i dodaje energii. Jest to kolor, który kojarzy się z naturą, świeżością i tropikalnymi drinkami. W modzie paznokci limonkowy odcień jest uniwersalny – pasuje do wielu stylizacji, zarówno casualowych, jak i bardziej eleganckich. W zależności od intensywności i wykończenia, limonkowe paznokcie mogą być subtelnym akcentem lub głównym punktem stylizacji.