Lech Poznań ignoruje przepisy PZPN? Spór o młodego piłkarza Kolejorza trwa. Ktoś gra nie fair

Perspektywa Jagiellonii Białystok

b. zawarcia przez Zawodnika z innym Klubem Kontraktu, obowiązującego począwszy od pierwszego dnia tego Okresu rejestracyjnego, na zgodny wniosek Klubu pozyskującego oraz Zawodnika (złożony najwcześniej 3 dni po zakończeniu udziału przez Klub odstępujący w rozgrywkach poprzedzających wskazany powyżej Okres rejestracyjny), Klub odstępujący zobowiązany jest w terminie 3 dni od dnia otrzymania wniosku podpisać porozumienie o rozwiązaniu dotychczas obowiązującego ten Klub i Zawodnika Kontraktu. Z tytułu rozwiązania Kontraktu Klub odstępujący nie jest zobowiązany do zapłaty Zawodnikowi jakiegokolwiek wynagrodzenia należnego za okres od dnia zawarcia porozumienia, a także nie jest uprawniony do uwarunkowania zawarcia porozumienia zrzeczeniem się przez Zawodnika jakichkolwiek wymagalnych na dzień zawarcia porozumienia wierzytelności z tytułu Kontraktu lub jakiegokolwiek innego stosunku zobowiązaniowego w związku z profesjonalnym uprawianiem przez Zawodnika piłki nożnej.

Filip Wolski ma obowiązujący kontrakt z Lechem Poznań do 30 czerwca 2024 r., natomiast Jagiellonia Białystok podpisała z nim nowy kontrakt, obowiązujący od 1 lipca 2024 r. W związku z tym, Jagiellonia poprosiła Lecha Poznań o rozwiązanie dotychczasowego kontraktu najpóźniej do 21 czerwca 2024 r. oraz o zgodę na rozpoczęcie treningów Wolskiego w Jagiellonii od 19 czerwca 2024 r. Wniosek jest zgodny z uchwałą, która zobowiązuje Lecha Poznań do zaakceptowania go bez prawa do wynagrodzenia za okres od dnia zawarcia porozumienia oraz bez warunkowania zrzeczenia się przez zawodnika jakichkolwiek wierzytelności. Tak więc uchwała nie daje woli, tylko nakazuje rozwiązanie kontraktu.