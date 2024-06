Warta Poznań rozpada się jak domek z kart, ale właściciel dalej wierzy w ten projekt

Warta Poznań liczy na pomoc miasta, ale teraz nie chodzi o Stadion Miejski

Warta Poznań przyznała też, że jest zobowiązana dostarczyć do Komisji Licencyjnej PZPN dokument potwierdzający prawo do korzystania ze stadionu dopuszczonego do rozgrywek I-ligowych. Klub zwrócił się do Komisji Licencyjnej z prośbą o wydłużenie terminu, co jak napisano, pozwoli zyskać czas na przygotowanie rozwiązania obecnej sytuacji.

Władze Warty przyznały, że punktem wyjścia jest tutaj propozycja złożona przez władze miasta, które zaoferowały pomoc w dostosowaniu stadionu przy Drodze Dębińskiej 12 do kryteriów licencyjnych PZPN. Warta Poznań podjęła już rozmowy w tej sprawie z dyrekcją Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji, które zarządzają wspomnianym terenem. Celem jest jak najszybsze przygotowanie harmonogramu prac i przedstawienie planu ich sfinansowania.