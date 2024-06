Teatr Polski w Poznaniu odmłodnieje. O przyszłości Teatru i tym jak zagospodarować przestrzeń przy ul. 27 Grudnia zadecydują konsultacje

- Bardzo trudno jest ocenić ryzyko, które wywołał wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Fakt, który mogę przekazać jest taki, że miasto złożyło skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego na ten wyrok, zatem to postępowanie trwa i nie jest to orzeczenie prawomocne. Rzeczywiście nie wiemy, jaka będzie decyzja Naczelnego Sądu Administracyjnego, ale niezależnie od tego postępowania, przygotowujemy analizę zasadności przystąpienia do planu - mówił Adam Derc z Miejskiej Pracowni Urbanistycznej.