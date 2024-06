Śluby osób homoseksualnych w Kościele Katolickim? To możliwe. Ta wspólnota na to pozwala 

Jestem przekonany na przykład, że święty Paweł nie był aż takim mizoginem jak niektórzy uważają. Wręcz myślę, że był bardzo pozytywnie nastawiony do kobiet. Widzimy to choćby w 16 rozdziale jego listu do Rzymian, gdzie pozdrawia kilka Kobiet, pełniących funkcje kościelne, nazywa je apostołkami. Prosi o odpowiednie przyjęcie Febe, którą nazywa diakonką, a diakoni głosili Ewangelie, udzielali chrztów. A musimy być świadomi, że w pierwszym wieku nie mamy jeszcze ukształtowanego języka funkcji w Kościele, on się dopiero rozwinie na początku drugiego wieku, zatem w czasach Świętego Pawła nie do końca wiemy, co to znaczy, że ona była diakonką, posługującą, równie dobrze jej pozycja może oznaczać, że pełniła funkcje, które później nazwiemy prezbiterskimi lub nawet biskupimi. Myślę, że jeśli się uwolnimy od takich patriarchalnych, mizoginicznych, homofobicznych interpretacji Pisma, to zobaczymy, że tam jest zupełnie inna rzeczywistość, i to nas ostatecznie doprowadza do prawdziwej wolności, do Chrystusa, który uwalnia wszystkich ludzi, który chciał, aby Jego wspólnota była miejscem miłości, przyjęcia, akceptacji, solidarności - mówi biskup.