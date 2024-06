Wyprzedaż kostiumów teatralnych i wiele innych. Teatr Polski w Poznaniu zaprasza na niezapomniany dzień pełen atrakcji!

To będzie wyjątkowa okazja do zakupu kostiumów teatralnych z szaf Teatru Polskiego (na zdjęciu spektakl "Śnieżka nie chce spać" w reżyserii Piotra Rubina).

30 czerwca 2024 r. od godziny 12 przed Teatrem Polskim w Poznaniu przy ul. 27 Grudnia, rozpocznie się seria wydarzeń, w tym SZAF/MAT – coroczna wyprzedaż strojów teatralnych, koncert plenerowy Orkiestry Antraktowej, zakończenie warsztatów Hojdy Bojdy oraz pożegnanie z sezonem teatralnym. Nie przegapcie okazji, by doświadczyć magii teatru na własne oczy i pożegnać sezon razem z nami!

SZAF/MAT – garażówka jakiej nie było

Już od godziny 12.00 przed Teatrem Polskim w Poznaniu będzie można stać się częścią niezwykłego wydarzenia. SZAF/MAT to coroczna wyprzedaż strojów teatralnych, podczas której każdy będzie miał szansę przebrać się w kostium prosto z magazynów Teatru. To wyjątkowa okazja, by zdobyć niepowtarzalne ubrania, buty, a nawet nakrycia głowy, które były częścią teatralnych przedstawień. Niezależnie od tego, czy jesteś miłośnikiem teatru, poszukiwaczem unikatowych strojów, czy po prostu szukasz inspiracji na nadchodzące wydarzenia – SZAF/MAT z pewnością spełni Twoje oczekiwania.

Orkiestra Antraktowa na dziedzińcu teatralnym

O godzinie 16.30 na dziedzińcu teatralnym rozpocznie się II koncert plenerowy Orkiestry Antraktowej. Po sukcesie pierwszego koncertu, który odbędzie się dzień wcześniej w parku Chopina, Orkiestra Antraktowa ponownie zaskoczy publiczność wyjątkowym repertuarem. W programie znajdą się dzieła takich kompozytorów jak Edward Elgar, Max Bruch, Ottorino Respighi oraz Edvard Grieg. To niepowtarzalna okazja, by usłyszeć na żywo „Serenadę na orkiestrę smyczkową e-moll op. 20” Elgara czy „Suitę w dawnym stylu 'Z czasów Holberga' op. 40” Griega. Koncert w plenerze to doskonały sposób na spędzenie popołudnia w kulturalnej atmosferze.

Warsztaty Hojdy Bojdy i pożegnanie z sezonem

W międzyczasie odbędzie się zakończenie warsztatów dla najmłodszych – Hojdy Bojdy. To była niezwykła okazja dla dzieci, by rozwijać swoje umiejętności teatralne i poznawać tajniki sceny od podszewki. Warsztaty te są dowodem na to, że Teatr Polski w Poznaniu stawia na rozwój młodych talentów i edukację kulturalną najmłodszych.

O godzinie 18.00 rozpocznie się ostatni spektakl kończącego się sezonu - "Delivery heroes".

